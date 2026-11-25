Во Франции арестовали активы Google на 1,9 млрд евро по иску российской «дочки»
На активы Google во Франции наложили обеспечительный арест на сумму 1,9 миллиарда евро по иску российской компании ООО «Гугл» в отношении компании Google Ireland Limited. Об этом сообщил ТАСС.
«В среду судебный пристав прибыл в головной офис Google France, чтобы вручить компании уведомление о наложении обеспечительного ареста на сумму 1,9 миллиарда евро», — рассказал агентству адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании во Франции.
Юрист пояснил, что речь не идет о прямой заморозке денег на счетах компании, а об обязательствах французской компании. По его словам, готовится обращение в суд на территории Франции, для фактического ареста средств требуется определенная судебная процедура.
В конце октября российский «Гугл» перечислил 16,8 миллиарда рублей штрафов, назначенных в России американской Google LLC.