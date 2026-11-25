На активы Google во Франции наложили обеспечительный арест на сумму 1,9 миллиарда евро по иску российской компании ООО «Гугл» в отношении компании Google Ireland Limited. Об этом сообщил ТАСС .

«В среду судебный пристав прибыл в головной офис Google France, чтобы вручить компании уведомление о наложении обеспечительного ареста на сумму 1,9 миллиарда евро», — рассказал агентству адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании во Франции.

Юрист пояснил, что речь не идет о прямой заморозке денег на счетах компании, а об обязательствах французской компании. По его словам, готовится обращение в суд на территории Франции, для фактического ареста средств требуется определенная судебная процедура.

В конце октября российский «Гугл» перечислил 16,8 миллиарда рублей штрафов, назначенных в России американской Google LLC.