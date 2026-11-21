Президент США Дональд Трамп в конце пресс-конференции отчитал журналистку телеканала NBC, которая перебила его в попытка задать вопрос, призвав ее отправиться на последний ряд. Трансляция доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.

До этого журналистка несколько раз выкрикнула вопрос из зала. Трамп уточнил, какое издание она представляет. Та в ответ спросила, а кто он.

«Вы очень грубый человек, я с вами не разговариваю. Вы не должны сидеть в первом ряду, вы должны сидеть на последнем», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что запрещает журналистам CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме. Американский лидер объяснил свой запрет тем, что медиа не должны публиковать вымысел и ложь, освещая работу президента США, администрации и страны.