Need To Know: в Аргентине 18-летний футболист умер после удара мячом в лицо

В Аргентине 18-летний футболист молодежной команды клуба FC Ezeiza скончался после попадания мяча в лицо. Об этом сообщило издание Need To Know .

Нападающий Абель Нуньес 12 ноября играл против клуба Muñiz в городе Хосе-Клементе-Пас. Во время матча мяч на огромной скорости угодил Нуньесу прямо в лицо. После этого спортсмен упал на газон.

Его госпитализировали с переломом основания черепа. Врачи сделали операцию, но через два дня юноша скончался. Полицейские расценили случившееся как несчастный случай.

Нуньес играл в FC Ezeiza под десятым номером и подавал большие надежды. Также он выступал за резервную команду Nueva Estrella. Представители обоих клубов выразили соболезнования семье футболиста.

Ранее испанский нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель умер после остановки сердца во время матча.