В начале конфликта России и Украины экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил руководство республики от заключения мирного договора, а теперь призывает НАТО вмешаться в ситуацию. На это в телеграм-канале указал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Патлатый дегенерат Джонсон — еще и редкий провокатор», — подчеркнул он.

Политик обратил внимание, что действия британского экс-премьера могут привести к противостоянию России и Североатлантического альянса. При этом сам Джонсон утверждает, что данный сценарий несостоятелен, так как НАТО якобы сильнее российской стороны.

Ранее Медведев объяснил, что поводом для превентивного ядерного удара может стать массированное использование неядерных средств воздушно-космического нападения, способное вызвать техногенные, экологические или социальные катастрофы. По его словам, это положение есть в ядерной доктрине России.