Трамп открыл доступ к подаренным Узбекистаном беседкам в Вашингтоне
Подаренные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым беседки установили в парке Западный Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что доступ к беседкам из орехового дерева теперь открыт для всех желающих. Подарок приурочили к 250-летию независимости США.
Трамп поблагодарил Мирзиеева за беседки и отметил их потрясающий вид.
«Узбекские мастера, оставив свои семьи в Узбекистане на несколько месяцев, искусно построили эти беседки из 200-летних горных орехов в суровых погодных условиях. У них был настоящий талант!» — заявил глава Белого дома.
Американский президент также анонсировал открытие Национального сада героев через год. Он считает, что беседки станут популярным местом для помолвок, дипломатических приемов и фотосессий.
В октябре госсекретарь США Марко Рубио с супругой посетили Узбекистан. В столице страны Самарканде они встретились с Мирзиеевым для проведения переговоров.