Подаренные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым беседки установили в парке Западный Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social .

Он отметил, что доступ к беседкам из орехового дерева теперь открыт для всех желающих. Подарок приурочили к 250-летию независимости США.

Трамп поблагодарил Мирзиеева за беседки и отметил их потрясающий вид.

«Узбекские мастера, оставив свои семьи в Узбекистане на несколько месяцев, искусно построили эти беседки из 200-летних горных орехов в суровых погодных условиях. У них был настоящий талант!» — заявил глава Белого дома.

Американский президент также анонсировал открытие Национального сада героев через год. Он считает, что беседки станут популярным местом для помолвок, дипломатических приемов и фотосессий.

В октябре госсекретарь США Марко Рубио с супругой посетили Узбекистан. В столице страны Самарканде они встретились с Мирзиеевым для проведения переговоров.