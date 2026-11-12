Китаец во время распродаж приобрел квартиру всего за 11 юаней
Житель Китая во время распродажи на аукционе приобрел квартиру за 11 юаней (около 1,7 доллара или 136 рублей). Подробности сообщила газета South China Morning Post.
По данным издания, квартиру продали через аукцион компании Alibaba. Жилье расположено в провинции Хэйлунцзян, в квартире две спальни, ее площадь — 68 квадратных метров.
Мужчине придется выплатить около 2000 юаней в виде налога на оформление права собственности, отметили в газете.
Ноябрьские распродажи могут спровоцировать на необдуманные покупки, предупредили психологи. Ограниченные сроки акции мешают спокойно оценить необходимость покупки. Желание присоединиться к распродаже и получить товар по привлекательной цене провоцируют сообщения о выгодных покупках в Сети.
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