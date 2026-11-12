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    У экс-главы NVidia Хуанга был роман с еще одной сотрудницей компании

    Reuters сообщило о третьем романе экс-главы Nvidia Хуанга

    Фото: 360.ru

    Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал близкие отношения еще с одной сотрудницей компании, помимо Кимберли Пауэлл. Об этом сообщило агентство Reuters.

    Это уже третья внебрачная связь, о которой стало известно. Перед этим стало известно о романе с Элис Хуанг, которую американская разведка подозревает в работе на китайские спецслужбы, а также о связи с вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл.

    Имя второй сотрудницы авторы статьи не называют. По данным издания, связаться с ней, Пауэлл или самим Хуангом не удалось.

    Хуанг признал факт внебрачной связи после публикации в СМИ о романе с Элис Хуанг, не называя имя женщины. Давление на 63-летнего женатого топ-менеджера усилилось после публикаций о романе, и в четверг он подал в отставку.

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