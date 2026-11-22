В Швеции уволили главу городского совета муниципалитета Йоккмокка Ларса Эрикссона, когда выяснилось, что он снялся в нескольких порнофильмах во время нахождения на посту. Об этом сообщило издание SVT Nyheter .

Эрикссон спродюсировал и снялся в нескольких фильмах, начиная с 2018 года. Последние из картин вышли в 2025 и 2026 годах, когда он был главой муниципалитета. Шведские власти опасаются, что ему по этой причине могут угрожать шантажисты.

Сначала чиновника отстранили от должности 19 октября, но официальное соглашение об его уходе достигли только в начале ноября. Сам Эрикссон утверждает, что с 2022 года не был связан с порноиндустрией, так как занялся местной политикой. Шведские СМИ уточнили, что до октября 2026 года фильмы с участием Эрикссона продавались в аккаунте соцсети X под псевдонимом Ханс.

Ранее в Японии сообщили, что муж порноактрисы Ийо Синохары не знал о ее съемках в порно в тайне от него, причем все продолжалось два года.