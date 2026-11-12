Евросоюз может разрешить четырем странам не участвовать в новом кредите Украине

Евросоюз может разрешить четырем странам, не желающим кредитовать Украину, не участвовать в финансировании на сумму 45 миллиардов евро. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Лидеры Евросоюза обсудят на неформальном саммите в Дублине финансирование Украины на следующий год.

«Если согласия по кредиту добиться не получится, то обсуждения продолжатся на следующем саммите 26–27 ноября. Вероятнее всего, нежелающим странам разрешат не участвовать в новом займе», — отметил собеседник издания.

От участия в кредитовании могут освободить Болгарию, Венгрию, Словакию и Чехию. В Европарламенте отметили, что главное, чтобы никто не заблокировал займ.

В Болгарии кортеж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен забросали фруктами, овощами и яйцами. Пикетчики держали в руках плакаты с лозунгами «Варна хочет мира, а не войны».