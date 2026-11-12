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    Евросоюз может разрешить четырем странам не участвовать в новом кредите Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Евросоюз может разрешить четырем странам, не желающим кредитовать Украину, не участвовать в финансировании на сумму 45 миллиардов евро. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

    Лидеры Евросоюза обсудят на неформальном саммите в Дублине финансирование Украины на следующий год.

    «Если согласия по кредиту добиться не получится, то обсуждения продолжатся на следующем саммите 26–27 ноября. Вероятнее всего, нежелающим странам разрешат не участвовать в новом займе», — отметил собеседник издания.

    От участия в кредитовании могут освободить Болгарию, Венгрию, Словакию и Чехию. В Европарламенте отметили, что главное, чтобы никто не заблокировал займ.

    В Болгарии кортеж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен забросали фруктами, овощами и яйцами. Пикетчики держали в руках плакаты с лозунгами «Варна хочет мира, а не войны».

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