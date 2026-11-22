Президент Бразилии обратился к Путину, Трампу и Си с призывом выпить

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что перед встречей лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне лично призывал их сесть за стол переговоров. Его слова привел CNN Brazil .

«Я позвонил всем троим и сказал одно: ради Бога, соберитесь, выпейте пива или виски, но поговорите», — заявил бразильский лидер.

Лула да Силва признался, что не знает, повлияли ли его обращения на организацию трехсторонней встречи. Однако, по его словам, независимо от этого совпадения Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп все же провели переговоры.

Бразильский президент также отметил, что чувствует себя свободно в общении с каждым из них и беседовал с лидерами более полутора часов.

Встреча состоялась в четверг на полях саммита АТЭС. Главы трех государств обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины.

Ранее Трамп в соцсети опубликовал фото с Путиным и подписал: «Мой друг».