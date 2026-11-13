Песков заявил, что в России рассчитывают на новый раунд переговоров в скором времени

Песков: в России рассчитывают на новый раунд переговоров в скором времени

Россия рассчитывает на проведение очередного раунда переговоров по Украине в скором времени. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Исходим из того, что он состоится достаточно быстро, в обозримой перспективе», — сказал он.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что стороны конфликта на Украине договорились включить в следующий раунд переговоров европейских представителей. Он отметил, что их присутствие даст возможность обсудить не только территориальные вопросы между Украиной и Россией.

До этого газета Politico сообщила, что в ЕС не пришли к общему мнению о том, кто станет представлять Европу на переговорах. В союзе разделились на три лагеря. Первая группа поддерживает председателя Евросовета Антониу Кошту, вторая выдвинула представителей Франции и Германии, а третья выступила за главу евродипломатии ЕС Каю Каллас.