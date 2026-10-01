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    В США признали, что Украина ударами по российским НПЗ спровоцировала напряженность в мире

    Трамп: удары ВСУ по НПЗ в РФ стали главной проблемой для рынка дизтоплива

    Фото: РИА «Новости»

    Конфликт вокруг Украины и удары ВСУ по российским НПЗ стали главным фактором, спровоцировавшим напряженность на рынке дизельного топлива. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, его процитировало РИА «Новости».

    «То, что произошло в России с Украиной (удары по российским НПЗ — прим. ред.), стало действительно самой большой проблемой для дизеля», — отметил американский лидер.

    Глава Минэнергетики США Крис Райт признал существующую нехватку топлива в стране. Причина дефицита — прекращение экспорта дизтоплива из России и перебои с поставками из стран Ближнего Востока.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы усугубили проблему с ценами на топливо в Европе. Проблемы в Ормузском проливе также повлияли на ситуацию.

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