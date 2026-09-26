Трамп отверг предложение Ирана о возобновлении работы Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана, касающееся ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщил телеканал NBC News .

«Я отклонил их предложение. Они хотят заключить сделку, согласно которой пролив откроется немедленно, потому что они терпят сокрушительное поражение», — заявил он.

Американский лидер добавил, что Иран получает доходы через этот пролив и теперь испытывает нехватку средств. По его мнению, Тегеран сам создал себе проблемы, закрыв пролив.

Также Трамп заявил, что после этого США организовали «самую масштабную блокаду в военной истории». Предложение Ирана прозвучало после непрямых переговоров сторон на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Тегеран передал Вашингтону конкретный семидневный план по разблокировке Ормузского пролива.