Слова президента Украины Владимира Зеленского о завершении боевых действий трактуются как согласие капитулировать и принять поражение. Об этом заявили в немецкой газете Junge Welt .

Автор публикации отметил, что когда политик во время конфликта говорит о потерях с обеих сторон, он либо кривит душой, либо наконец начинает понимать реальный размах своих собственных жертв.

«Настоящей победой, резюмировал Зеленский, станет прекращение боевых действий. Не является ли это завуалированным предложением о капитуляции», — задались вопросом аналитики издания.

Также в газете напомнили, как в июле Зеленский заявил в беседе с британским телеканалом Sky News, что предстоящая зима будет плохой «или еще хуже».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена останавливать специальную военную операцию во время переговоров с Украиной.