США введут «адские санкции» против России. Трамп подписал документ

Американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект конгресса о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте .

Речь идет о законопроекте H.R. 5334, он также известен как «Закон Линдси О. Грэма* о санкциях против России и Ирана 2026 года». Документ расширяет уже наложенные администрацией Белого дома рестрикции.

Кроме того, президент США получил полномочия ввести 100%-ные пошлины для основных покупателей российских энергоресурсов. Введет ли он их, неизвестно.

В Кремле за судьбой законопроекта наблюдали. Его рассмотрение Москва отнесла к «недружественным действиям». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции США осложнят «усилия по поискам мирного урегулирования на Украине».

Экономист Валерий Корнеев в беседе с 360.ru допускал, что «адские» санкции могут в конечном итоге повредить политической карьере Дональда Трампа.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.