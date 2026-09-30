Летевшая первым классом россиянка покусала стюардессу. Девушке грозит 20 лет тюрьмы в США

В США судят россиянку за пьяный дебош в первом классе самолета

Самолет авиакомпании United Airlines совершил незапланированную посадку в штате Мэн после того, как одна из пассажирок устроила дебош на борту. Девушке, 37-летней россиянке Кристине Кедышевой, грозит 20 лет тюрьмы, сообщило РИА «Новости» .

Женщина летела первым классом из Милана в Нью-Йорк. Пассажирка выпила несколько порций спиртного и потребовала еще. Команда ей отказала, девушке это не понравилось. Она встала со своего места и поругалась с бортпроводниками. Затем россиянка подошла вплотную к аварийному выходу.

Экипаж и другие пассажиры решили связать буйную туристку. Женщина оказала жестокое сопротивление: она вцепилась зубами в запястье одной стюардессы, а вторую ударила ногой в живот.

Командир корабля посадил лайнер в штате Мэн. В аэропорту Бангора дебоширку арестовали.

На допросе россиянка заявила, что летела в Нью-Йорк на юбилей к подруге и выпила всего три бокала. Всю вину за конфликт она переложила на стюардессу, хотя позже призналась, что плохо помнит детали драки.

Американские власти предъявили Кедышевой уголовные обвинения. Вмешательство в работу экипажа воздушного судна в США считается тяжелым федеральным преступлением.

Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов. Ее поместили под стражу, адвокат девушки подал ходатайство против такого решения.

Ранее дебош в самолете устроили пассажиры рейса из Анталии в Манчестер.