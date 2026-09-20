Иран выдвинул Трампу семь условий для начала любых переговоров

Иран выдвинул правительству США семь условий, только при выполнении которых могут начаться любые переговоры между двумя странами. Об этом в соцсети Х рассказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«Иран представил правительству США семь условий для начала любых переговоров», — написал секретарь.

Резаи подчеркнул, что послание Ирана «ясное и недвусмысленное». По его словам, у властей США нет другого выхода, кроме как принять условия Тегерана, если они хотят выйти из созданного ими же затруднительного положения.

Ранее Иран заявил, что пока США не примут условия Тегерана, Ормузский пролив останется закрытым. Выдвинутые Штатам условия одобрены высшими должностными лицами Ирана. По словам источника в Тегеране, договоренности между Ираном и Оманом не подразумевают открытия южного коридора пролива, на чем настаивают власти США.