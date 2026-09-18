Карлсон: в Москву могу приехать хоть завтра, в Киеве меня убьют

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает поездку в Киев опасной для своей жизни. При этом он сообщил о готовности вновь посетить российскую столицу. Об этом журналист рассказал в интервью ИС «Вести» .

«Я мог бы хоть завтра приехать в Москву, а вот в Киев поехать не смогу. Меня там убьют, и это факт», — сказал он.

Карлсон также подверг критике положение дел на Украине, назвав страну деспотией и полицейским государством.

В Москве американский журналист уже бывал в феврале 2024 года. Тогда он встретился с президентом России Владимиром Путиным и записал с ним более чем двухчасовое интервью. В ходе разговора прозвучали около 60 вопросов, значительная часть беседы была посвящена конфликту на Украине и историческим отношениям двух стран.

Путин отмечал, что ожидал от Карлсона более острых вопросов. По словам президента, журналист несколько раз пытался его перебить, однако в целом внимательно выслушивал продолжительные ответы, в том числе посвященные истории.