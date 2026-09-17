Неконтролируемые и безотчетные расходы Германии на вооружение Украины за счет налогоплательщиков стали раскрываться. На это в беседе с ТАСС обратил внимание глава ДНР Денис Пушилин на полях Международного фестиваля молодежи.

«Возьмем Германию. Мы же понимаем, что они сейчас сели на финансовые потоки. Они без всяких тендеров и торгов отправляют оружие на Украину», — заявил он.

Пушилин отметил, что деньги для киевского режима власти ФРГ берут у своих налогоплательщиков, распоряжаясь их средствами бесконтрольно. Теперь это начало выходить на поверхность.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Германия стала превращаться в глубокий тыл для нацистской Украины и стягивает военные силы к ее границам. Также он подчеркнул, что ФРГ больше не мирная и дружественная для России страна.