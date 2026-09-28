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    Панды Пин Пин и Фу Шуан прибыли на спецсамолете в США

    Liu Yanan/XinHua
    Фото: Liu Yanan/XinHua/www.globallookpress.com

    В США прилетел спецсамолет с пандами Пин Пин и Фу Шуан, отправленными накануне из Китая. Четырехлапые посланники дружбы между народами уже прибыли в зоопарк Атланты, сообщила пресс-служба учреждения.

    Медведи прибыли в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон 27 сентября спецрейсом Boeing 777 FedEx Panda Express. Они находятся в Атланте благодаря международному соглашению о совместных исследованиях по сохранению больших панд, заключенному между зоопарком и Китайской ассоциацией охраны дикой природы.

    «Это волнующий день для зоопарка Атланты и исторический момент для города Атланта, штата Джорджия и не только», — сказал президент и гендиректор Рэймонд Б. Кинг.

    Панд сначала разместят в зоне биозащиты зоопарка на карантин продолжительностью около месяца.

    Ранее советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао поблагодарил сотрудников Московского зоопарка за заботу о панде Катюше и ее родителей Жуи и Диндин.

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