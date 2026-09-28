360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп допустил новые удары по Ирану

    Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/global look press
    Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/global look press/www.globallookpress.com

    Президент США Дональд Трамп заявил, что часто задумывается о возможности возобновления ударов по Ирану. Об этом он рассказал в интервью Axios.

    Журналист задал американскому лидеру вопрос, рассматривает ли он варианты новых атак по территории Исламской Республики.

    «Я всегда думаю об этом», — сказал глава Соединенных Штатов.

    Трамп также сообщил о подготовке США к очередному раунду переговоров с Тегераном. По его словам, Иран хотел заключить соглашение, однако предложенный вариант не соответствовал условиям, которых добивается Вашингтон. Американский президент добавил, что Тегеран переоценил свои возможности.