Трамп допустил новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что часто задумывается о возможности возобновления ударов по Ирану. Об этом он рассказал в интервью Axios .

Журналист задал американскому лидеру вопрос, рассматривает ли он варианты новых атак по территории Исламской Республики.

«Я всегда думаю об этом», — сказал глава Соединенных Штатов.

Трамп также сообщил о подготовке США к очередному раунду переговоров с Тегераном. По его словам, Иран хотел заключить соглашение, однако предложенный вариант не соответствовал условиям, которых добивается Вашингтон. Американский президент добавил, что Тегеран переоценил свои возможности.