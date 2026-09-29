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    В ООН выразили обеспокоенность ростом числа мирных жертв в РФ из-за ударов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом числе жертв среди мирного населения России из-за ударов ВСУ по территории страны. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил по Российской Федерации», — заявил Дюжаррик.

    ВСУ продолжают наносить удары по территории России. За прошедший день системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, в ночь на 29 сентября уничтожили 129 БПЛА. Накануне из-за атак ВСУ на Воронежскую область пострадали трое детей.

    При атаке на Энергодар погибла женщина. ВСУ применили БПЛА квадрокоптерного типа. В Северском районе Краснодарского края 26 сентября при атаке беспилотников погибли несколько человек, еще один получил тяжелые травмы.

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