В ООН выразили обеспокоенность ростом числа мирных жертв в РФ из-за ударов ВСУ

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом числе жертв среди мирного населения России из-за ударов ВСУ по территории страны. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил по Российской Федерации», — заявил Дюжаррик.

ВСУ продолжают наносить удары по территории России. За прошедший день системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, в ночь на 29 сентября уничтожили 129 БПЛА. Накануне из-за атак ВСУ на Воронежскую область пострадали трое детей.

При атаке на Энергодар погибла женщина. ВСУ применили БПЛА квадрокоптерного типа. В Северском районе Краснодарского края 26 сентября при атаке беспилотников погибли несколько человек, еще один получил тяжелые травмы.