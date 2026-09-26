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    «За нами не станет». Лавров напомнил о словах Путина про нападение Европы

    Лавров: Путин говорил про нападение Европы на РФ, что это будет короткая война

    Michael Kappeler/dpa
    Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com

    Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что произойдет в случае, если Европа нападет на Россию. Об этом дипломат заявил ТАСС на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», — сказал министр.

    До этого глава МИД России высказался о происках европейцев, делающих все, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования украинского конфликта. При том, что в этих переговорах заинтересованы многие, включая американскую администрацию.

    Ранее Путин назвал европейские заявления о российской угрозе провокацией, подчеркнув, что Москва никогда не питала таких намерений.

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