«За нами не станет». Лавров напомнил о словах Путина про нападение Европы

Лавров: Путин говорил про нападение Европы на РФ, что это будет короткая война

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что произойдет в случае, если Европа нападет на Россию. Об этом дипломат заявил ТАСС на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», — сказал министр.

До этого глава МИД России высказался о происках европейцев, делающих все, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования украинского конфликта. При том, что в этих переговорах заинтересованы многие, включая американскую администрацию.

Ранее Путин назвал европейские заявления о российской угрозе провокацией, подчеркнув, что Москва никогда не питала таких намерений.