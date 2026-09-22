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    Улыбался и кивал. Трамп не позволил Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Трамп на встрече с Зеленским не дал ему ответить ни на один вопрос журналистов

    Press Service Of The President O
    Фото: Press Service Of The President O/www.globallookpress.com

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом не ответил ни один вопрос журналистов, а только улыбался и согласно кивал во время речи коллеги. Глава Белого дома полностью перехватил инициативу, сообщило РИА «Новости».

    В начале встречи Трамп пообещал продолжить работать над разрешением украинского конфликта. Глава киевского режима поблагодарил его и за контакт, и за поддержку.

    После этого Трамп заявил, что надеется завершить конфликт до зимы. Зеленский снова его поблагодарил. Это были первые и последние слова главы киевского режима на открытой части встречи, которая продлилась чуть меньше 10 минут.

    Вместо Зеленского на вопросы журналистов об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам в разговор вступил Трамп, рассуждающий о ценах на дизтопливо. В последующем украинский лидер только сидел и улыбался, согласно кивая, когда говорил американский президент.

    Ранее Трамп допустил, что еще раз встретится с российским лидером Владимиром Путиным.