Трамп на встрече с Зеленским не дал ему ответить ни на один вопрос журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом не ответил ни один вопрос журналистов, а только улыбался и согласно кивал во время речи коллеги. Глава Белого дома полностью перехватил инициативу, сообщило РИА «Новости» .

В начале встречи Трамп пообещал продолжить работать над разрешением украинского конфликта. Глава киевского режима поблагодарил его и за контакт, и за поддержку.

После этого Трамп заявил, что надеется завершить конфликт до зимы. Зеленский снова его поблагодарил. Это были первые и последние слова главы киевского режима на открытой части встречи, которая продлилась чуть меньше 10 минут.

Вместо Зеленского на вопросы журналистов об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам в разговор вступил Трамп, рассуждающий о ценах на дизтопливо. В последующем украинский лидер только сидел и улыбался, согласно кивая, когда говорил американский президент.

Ранее Трамп допустил, что еще раз встретится с российским лидером Владимиром Путиным.