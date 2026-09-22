Трамп заявил о подорожании дизеля после атак на российскую энергетику

Атаки Вооруженных сил Украины на объекты российского топливно-энергетического комплекса повлияли на стоимость дизельного топлива в разных странах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил ТАСС .

Американский лидер отметил, что последствия ударов отразились на мировом рынке: цена дизельного топлива заметно увеличилась.

«Это серьезно ударило по цене на дизельное топливо [по всему миру]. Стоимость дизельного топлива значительно выросла. Но это мы обсудим [с президентом Украины Владимиром Зеленским] позже», — сказал Трамп.

Президент США также провел двустороннюю встречу с Зеленским. Лидер Соединенных Штатов выразил надежду, что конфликт на Украине удастся урегулировать до наступления зимы.