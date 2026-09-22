Лавров указал на путаницу в словах генсека ООН о Буче

Лавров: генсек ООН Гутерриш путается в своих показаниях по Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно по-разному объяснял наличие у организации информации о погибших в Буче. Об этом на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что в одних случаях Гутерриш говорил о наличии данных о жертвах и их именах, но объяснял невозможность их публикации конфиденциальностью и внутренними правилами Секретариата ООН. При этом, как подчеркнул Лавров, российской стороне такие правила не предъявляли.

«Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», — резюмировал он.

Еще одним объяснением, отметил глава МИД, была просьба родственников погибших не раскрывать сведения, однако, по его словам, сами имена также не представили. Лавров назвал такую ситуацию поразительной.

Ранее представитель МИД Мария Захарова обвинила Гутерриша в поддержке антироссийской кампании по Буче.