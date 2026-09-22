Трамп допустил проведение еще одной встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что может снова встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».
«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», — сказал глава Белого дома.
Трамп встретился с главой киевского режима на полях Генеральной Ассамблеи ООН. С Путиным американский лидер проводил переговоры прошлым летом. Президент России посещал Анкоридж. Тогда Путин с Трампом обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.
Президент США на встрече с Зеленским выразил надежду, что украинский конфликт удастся завершить до зимы.