Трое детей пострадали из-за атаки ВСУ на Воронежскую область

Один взрослый и трое детей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте», — написал он.

Женщину 1989 года рождения отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказали медпомощь. Глава Воронежской области пожелал получившим травмы и их близким сил и здоровья.

Всего, по словам Гусева, силы ПВО за ночь сбили около 20 БПЛА над регионом. В целом над Россией уничтожили 254 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.