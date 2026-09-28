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    Трое детей пострадали из-за атаки ВСУ на Воронежскую область

    Фото: Пресс-служба МЧС

    Один взрослый и трое детей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

    «Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте», — написал он.

    Женщину 1989 года рождения отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказали медпомощь. Глава Воронежской области пожелал получившим травмы и их близким сил и здоровья.

    Всего, по словам Гусева, силы ПВО за ночь сбили около 20 БПЛА над регионом. В целом над Россией уничтожили 254 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

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