Американская журналистка назвала западные публикации о Донбассе выходящими за грани

Западные публикации о событиях в Донбассе были ложными и искажали происходящее. Об этом заявила американская журналистка Сара Мари Билс в беседе с ТАСС .

Билс подчеркнула, что считает главной обязанностью журналистов правдивое освещение событий, даже если за это приходится расплачиваться. По ее словам, поездки в зоны конфликтов и увиденные войны не вызывали у нее страха.

«Единственное, что меня пугает, — это ложь. И поэтому важно продолжать говорить правду о том, что здесь происходит, потому что-то, что рассказывают на Западе [о конфликте на Донбассе], выходит за грани добра и зла», — рассказала корреспондент.

Ранее в ЛНР побывали представители 13 иностранных СМИ из 11 стран. Они приехали, чтобы собрать информацию о происходящем в Донбассе и рассказать о нем аудитории в своих странах.