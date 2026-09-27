Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на Энергодар
Мирная жительница погибла при атаке украинского дрона на Энергодар. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.
По его словам, ВСУ применили БПЛА квадрокоптерного типа. В результате погибла мирная жительница города.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — добавил Пухов.
Еще два человека получили ранения. Их доставили в городскую больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести, их госпитализировали в хирургическое отделение.
Пухов призвал жителей города быть внимательными и осторожными, а также беречь себя и своих близких.
Также ночью в Брянской области один человек получил ранения.
Накануне в Херсонской области при атаке беспилотников погибли две девушки 20 и 22 лет. Осколки дрона попали в кафе, в котором они находились в тот момент.