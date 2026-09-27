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    Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на Энергодар

    Фото: РИА «Новости»

    Мирная жительница погибла при атаке украинского дрона на Энергодар. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.

    По его словам, ВСУ применили БПЛА квадрокоптерного типа. В результате погибла мирная жительница города.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — добавил Пухов.

    Еще два человека получили ранения. Их доставили в городскую больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести, их госпитализировали в хирургическое отделение.

    Пухов призвал жителей города быть внимательными и осторожными, а также беречь себя и своих близких.

    Также ночью в Брянской области один человек получил ранения.

    Накануне в Херсонской области при атаке беспилотников погибли две девушки 20 и 22 лет. Осколки дрона попали в кафе, в котором они находились в тот момент.