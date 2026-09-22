Гутерриш заявил о главных мировых угрозах

Геополитические разногласия и неравенство в мире растут. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.

«Линии разлома в нашем мире расширяются, а трещины превратились в каньоны», — сказал генсек.

По его словам, доверие между странами снижается на фоне затяжных конфликтов и растущей напряженности.

Гутерриш также обратил внимание на перераспределение власти. Он отметил, что она переходит от правительств к небольшой группе корпораций и частных лиц.

Одновременно появляются новые центры экономического, политического и технологического влияния.

Кроме того, люди все чаще передают часть полномочий машинам, а автономное оружие становится военной реальностью.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял о глобальных изменениях в мире и смене баланса сил.