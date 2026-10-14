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    В Германии призвали заключить дизельную сделку с Россией

    Сопредседатель АдГ Вайдель: Германии нужна дизельная сделка с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Германия должна последовать примеру США и договориться с Россией о поставках дизельного топлива. С таким призывом выступила сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, ее слова привело издание Lenta.ru.

    По словам Вайдель, американский лидер Дональд Трамп выбрал прагматичный подход к российским энергоносителям и действовал в интересах своего народа. Германия же, как отметила политик, остается ни с чем.

    «Мы тоже хотим дизельную сделку для немцев, для нашей страны, для Германии. И поэтому нам необходимо сесть за стол переговоров», — заявила Вайдель в Берлине.

    Ранее между канцлером Фридрихом Мерцем и Вайдель разразился спор, который перерос в перепалку на глазах депутатов бундестага.

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