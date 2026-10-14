В Германии призвали заключить дизельную сделку с Россией

Германия должна последовать примеру США и договориться с Россией о поставках дизельного топлива. С таким призывом выступила сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, ее слова привело издание Lenta.ru .

По словам Вайдель, американский лидер Дональд Трамп выбрал прагматичный подход к российским энергоносителям и действовал в интересах своего народа. Германия же, как отметила политик, остается ни с чем.

«Мы тоже хотим дизельную сделку для немцев, для нашей страны, для Германии. И поэтому нам необходимо сесть за стол переговоров», — заявила Вайдель в Берлине.

Ранее между канцлером Фридрихом Мерцем и Вайдель разразился спор, который перерос в перепалку на глазах депутатов бундестага.