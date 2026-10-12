Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю

Решение заключить с Россией сделку о поставках дизельного топлива было верным, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил ТАСС .

«Евросоюз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, но лживые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории. Я сделал правильный выбор для американского народа», — написал глава США в Truth Social.

Ранее Трамп договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на мировой рынок и в США. Взамен он временно ослабил санкционные ограничения.

Подробнее о «дизельной сделке», ее влиянии на экономику и политику — в материале 360.ru.