Мерц и Вайдель поскандалили на сессии бундестага из-за России и Украины

Спор о решениях правительства между канцлером Фридрихом Мерцем и сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель перерос в перепалку на глазах депутатов бундестага. Об этом сообщила газета The Guardian .

Вайдель в своем выступлении заявила, что победа АдГ на выборах в земле Саксония-Анхальт показала, что люди хотят перемен и недовольны действиями коалиционного правительства. Она также заявила, что необходимо прекратить демонизировать Россию, и призвала к восстановлению прокачки газа через трубопровод «Северный поток».

«Вы не поняли посыл, который избиратели в Саксонии-Анхальт направили вам в прошлое воскресенье. Но это вряд ли имеет значение, потому что ваше время все равно истекло», — заявила Вайдель.

Мерц в ответ назвал лидера АдГ деструктивной силой, которая проводит попытку «этнической чистки», намекнув на антииммигрантские настроения партии. Он добавил, что без приехавших иностранцев Германия не сможет работать из-за нехватки персонала.

Также Мерц подчеркнул, что правительство не откажется от дальнейшей поддержки Украины, которая защищает свободу Германии.

Партия «Альтернатива для Германии» на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт

получила 43,8% голосов. Этот результат стал лучшим за всю историю политического объединения. Сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла заявил, что намерен вынести на федеральный уровень отмену санкционной политики Германии и восстановление отношений с Россией.