В Индонезии впервые включили русский язык в школьную программу

Ученики индонезийской школы «Таруна Нусантара» в городе Магеланг начали изучать русский язык. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

Курс рассчитали на несколько лет: по мере обучения старшеклассники должны будут перейти от базовых знаний к более свободному владению языком.

«Русский язык включен в программу для учащихся 10-х и 11-х классов. На первом этапе обучение проходит 51 человек. Программа рассчитана до выпускного 12-го класса и предусматривает последовательное освоение русского языка от уровня А1 до B1», — сообщили в представительстве.

Для запуска курса представители Россотрудничества передали школе 258 комплектов учебной литературы. Общественный совет ведомства поддержал закупку книг, а Центр русского языка и культуры НИУ ВШЭ помог подготовить преподавателя — носителя языка. В дальнейшем представительство планирует расширить программу и подключить к ней другие учебные заведения Индонезии.

Ранее научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов заявил, что мнение о неграмотности российской молодежи ошибочно. По его словам, русский язык меняется, помогая людям точнее и ярче описывать окружающий мир.