Премьер Черногории подтвердил задержание основателя «Рыбаря»

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и назвал это результатом успешной работы спецслужб. Об этом он заявил в социальной сети X, сообщил ТАСС .

«Посыл сегодняшней успешной операции, в ходе которой задержали руководителя информационной сети, ясен: институты делают свою работу. Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», — привело заявление премьера издание Standard.

По словам Спаича, сейчас не время для поспешных заявлений и наивных выводов в рамках дела.

«Есть серьезные основания полагать, что каждая зацепка должна быть тщательно изучена, а каждая связь рассмотрена в более широком контексте. Мы не станем раскрывать то, что должно остаться в компетенции служб безопасности», — заключил черногорский премьер.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство устанавливает подробности задержания Звинчука.