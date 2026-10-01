«Их нужно взорвать». Трамп сделал резкое заявление об Иране

Трамп об Иране: может быть, их нужно взорвать

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил о необходимости в ближайшее время принять решение по отношениям с Ираном. Американские власти стоят перед выбором между заключением сделки и силовым сценарием.

Журналисты спросили Трампа, как он планирует договариваться с Тегераном, если считает руководителей Исламской республики «неразумными и нерациональными».

«Может быть, их нужно взорвать», — ответил президент США.

Он также добавил, что Белый дом «должен принять» это решение.

«Либо мы заключим сделку, но время пришло. Это очень скоро закончится», — добавил американский президент.

США и Израиль проводят военную операцию против Ирана с конца февраля. Боевые действия продолжаются с разной интенсивностью, Трамп уже несколько раз говорил о том, что «сделка» о мире близка.

Сейчас стороны пытаются договориться об открытии Ормузского пролива, предложение Белого дома 30 сентября передали в Тегеран.