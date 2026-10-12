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    Премию по экономике памяти Нобеля присудили Роберту Холлу и Майклу Вудфорду

    Фото: 360.ru

    Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2026 год стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.

    Награду присудили «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации», указано в мотивировочной части постановления комитета.

    Ранее Нобелевскую премию мира присудили бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй. Когда она узнала об этом, то сочла новости шуткой и захотела проверить информацию. Позже свою реакцию Пиллэй объяснила большим юридическим опытом.

    Нави Пиллэй долго была адвокатом противников апартеида, потом работала судьей Международного уголовного суда, а после перешла на пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

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