В Гватемале 15-летняя девочка очнулась в гробу во время собственных похорон

В Гватемале 15-летняя Юлейди Искотояк очнулась в гробу во время прощальной церемонии. Девочка провела без сознания восемь часов, родственники считали ее мертвой, сообщила Daily Mail .

Подросток потеряла сознание в машине. Авраам Иксотояк, пастор евангелической церкви, остановил автомобиль, проверил пульс и дыхание. Не обнаружив ни того, ни другого, он решил, что его дочь умерла.

К врачам семья обращаться не стала. Гроб купили в тот же день. Родные и соседи собрались на панихиду.

Мать девочки, Лесвия Риос, в слезах склонилась над гробом и заметила движение внутри. Девочка открыла глаза и резко села.

«У меня сильно заболело сердце, появилось чувство тяжести, а потом я отключилась — словно упала в обморок. Это чудо», — позднее рассказала она.

Шокированные близкие помогли девушке выбраться из гроба и дали ей воды. В больницу подростка снова не отвезли.

Ранее мальчик очнулся на собственных похоронах в Бразилии.