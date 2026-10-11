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    Трамп допустил участие США в ударах по хуситам

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп допустил участие американских военных в ударах по хуситам. Об этом он заявил журналистам перед отъездом в Теннесси, сообщило РИА «Новости».

    Представители прессы поинтересовались, принял ли Трамп решение присоединиться к ударам Саудовской Аравии против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    «Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавней атаке. Мы примем решение. Мы действуем очень быстро», — сказал американский лидер.

    Ранее главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что третье нападение за неделю нападение на международный аэропорт имени короля Халеда Эр-Рияда обернулось гибелью 12 человек. В начале октября власти Йемена объявили о начале военной операции по освобождению страны от хуситов.

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