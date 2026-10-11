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    Трамп захотел переименовать Тихий или Атлантический океан

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп решил не ограничиваться переименованием Ормузского пролива. До ухода в отставку он планирует изменить название одного из океанов. Республиканец заявил об этом на митинге в Кларксвилле, сообщила газета The Tennessean.

    Выступая перед избирателями он напомнил, что хотел бы переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа, Мексиканский залив — в Американский залив, озеро Онтарио — в Американское озеро. Президент США допустил, что кто-то может предложить вдобавок дать новое название какой-нибудь реке.

    «Я не хочу менять название реки Гудзон. <…> Так что нам нужна река. Нам нужен океан — я думал либо об Атлантическом, либо о Тихом океане. Мы назовем его „Океан Трампа“, или „Океан Америки“, или что-то в этом роде. <…> Надо бы это сделать до моего ухода», — сказал президент.

    Ранее Трамп предлагал назвать штат Нью-Мексико Новой Америкой и заявил права на Луну.

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