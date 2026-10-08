Россияне вытащили из океана тонувшего китайца на Пхукете

Встреча заката на пляже Пхукета обернулась для живущих в Таиланде россиян спасением тонущего китайца. Они вытащили потерявшего сознания мужчину из океана. Подробности происшествия в комментарии 360.ru рассказал один из участников спасательной операции Денис.

Он пояснил, что приехал на Пхукет еще месяц назад и в начале ноября к нему присоединилась жена с детьми. Вечер семья решила провести на пляже «Карон», чтобы посмотреть на красивый закат.

«Когда мы зашли в воду, я услышал, что кто-то кричит „Help“.Мы были где-то в 20 метрах от берега, но там еще можно стоять, метрах еще в 20 от нас плавали два человека и между ними китаец, который кричал о помощи», — рассказал Денис.

Собеседник 360.ru добавил, что один из соседей поплыл к тонущему и когда до него добрался, тот уже с головой ушел под воду.

«Там мужик просто герой, он доплыл. Он вымотанный уже был, пока с китайцем к берегу плыл. Я просто протащил его метров 20, а там, где смог уже взвалил его на себя», — добавил Денис.

Он подчеркнул, что когда китайца вытащили на берег, то его вырвало водой и он еще полчаса не мог подняться. Только после этого появились спасатели и приехала скорая.

«Я мужчине сказал, что он герой, на что он ответил, что уже троих таких спас», — отметил Денис.

Он подчеркнул, что главный спаситель быстро ушел и даже не сказал своего имени.

В начале сентября полиция Санкт-Петербурга вытащила из воды тонущих в Большой Невке девушку в свадебном платье и молодого человека.

В ходе беседы с правоохранителям спасенная пояснила, что во время свадьбы ее брат упал с борта теплохода и она бросилась в воду, чтобы его спасти.