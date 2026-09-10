Трамп допустил переименование океанов и штата Нью-Мексико

Президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Далласе предложил переименовать два океана и штат Нью-Мексико. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы могли бы [переименовать] такие океаны, как Тихий или Атлантический», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер также предложил сменить название штата Нью-Мексико на Новую Америку. Это один из горных штатов на юго-западе Соединенных Штатов, имеющий официальное прозвище «Земля очарования».

При этом Трамп снова пообещал, что переименует Ормузский пролив в свою честь. По его словам, руководство Ирана будет в восторге от такого решения.

Ранее Трамп в своих соцсетях опубликовал изображение карты Google, на котором озеро Онтарио названо «озером Америка».