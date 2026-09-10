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    Трамп допустил переименование океанов и штата Нью-Мексико

    Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Новую Америку

    Molly Riley/White House
    Фото: Molly Riley/White House/www.globallookpress.com

    Президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Далласе предложил переименовать два океана и штат Нью-Мексико. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Мы могли бы [переименовать] такие океаны, как Тихий или Атлантический», — сказал глава Белого дома.

    Американский лидер также предложил сменить название штата Нью-Мексико на Новую Америку. Это один из горных штатов на юго-западе Соединенных Штатов, имеющий официальное прозвище «Земля очарования».

    При этом Трамп снова пообещал, что переименует Ормузский пролив в свою честь. По его словам, руководство Ирана будет в восторге от такого решения.

    Ранее Трамп в своих соцсетях опубликовал изображение карты Google, на котором озеро Онтарио названо «озером Америка».