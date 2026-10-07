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    В России указали на истинного виновника школьных бунтов в Париже

    Дмитриев: Запад, возможно, прошел точку невозврата из-за систематической лжи

    Фото: РИА «Новости»

    Запад виноват в собственных проблемах, но продолжает лгать и возлагать ответственность на других. Об этом заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он прокомментировал пост бизнесмена Марио Навфаля с видео беспорядков в Париже. Старшеклассники получили отпор полиции во время марша с требованием увеличить финансирование. Автор усомнился в том, что дело только в школах, Дмитриев же указал, что ответственность за кризис несут сами власти.

    «Возможно, Запад уже прошел точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности устранить коренные причины своих проблем (миграция, просчеты в энергетике, разжигание войн, поляризация, самоуничтожение под влиянием идеологии „вокизма“)», — заявил глава РФПИ.

    В другом комментарии Дмитриев назвал энергетический кризис прямым следствием недальновидной русофобской политики. Он призвал прекратить винить других в собственных проблемах.

    Ранее политолог Сергей Станкевич предупредил, что власти Франции не смогут увеличить расходы на образование и остановить школьные бунты. Вместо собственных нужд они выделят 6,5 миллиарда евро на помощь Украине.

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