Смерть в прямом эфире. За что в США расстреляют военного психиатра Нидала Хасана

В США 3 декабря приведут в исполнение приговор, которого страна не видела почти столетие. Военного психиатра Нидала Хасана, устроившего в 2009 году массовое убийство на базе Форт-Худ в Техасе, расстреляют — и казнь будет публичной. Решение уже одобрил американский лидер Дональд Трамп. Кто такой Нидал Хасан, что именно тогда произошло на базе и почему этот расстрел называют беспрецедентным, разбирался 360.ru.

Кто такой Нидал Хасан Нидал Малик Хасан появился на свет 8 сентября 1970 года в Арлингтоне, пригороде Вашингтона, в семье выходцев из Палестины. Он был старшим ребенком в семье: один из младших братьев мужчины сейчас живет в Иерусалиме, второй — в Вирджинии. В 1984-м Хасан пошел в Wakefield High School — государственное учебное заведение, которое не считается элитным, но дает весьма неплохой уровень подготовки. Через год семейство перебралось в город Роанок, и Нидал перешел в William Fleming High School. Учеба складывалась успешно: в 1988-м будущий майор окончил старшую школу с отличием. Родители Хасана владели небольшим кафе, и после окончания учебы он стал там работать. В том же году от сердечного приступа умер отец молодого человека.

В 1989-м Нидал поступил в Политехнический университет Вирджинии на биохимический факультет, почти сразу же завербовался рядовым в Вооруженные силы США. Спустя восемь лет, в 1997-м, получил степень бакалавра по биохимии, но и после этого продолжил образование, обучаясь в двух медицинских академиях вплоть до 2003 года. К тому моменту не стало и матери Хасана. Женщина скончалась в 2001-м после тяжелой борьбы с раком. После выпуска из академий мужчине присвоили звание лейтенанта и должность военного психиатра. Весной 2009 года он стал майором, а уже в июле Нидала перевели на ту саму военную базу Форт-Худ в штате Техас. До преступления оставалось несколько месяцев.

В чем обвиняют майора Нидала Хасана В ноябре 2009-го майор Нидал Хасан устроил в Форт-Худе кровавую бойню. Военный врач-психиатр с многолетним стажем и внешне неплохими отношениями с сослуживцами достал оружие и открыл по ним огонь. Действовал беспощадно: произвел 146 выстрелов. Остановить преступника удалось только женщине-полицейскому. Во время перестрелки майор получил ранение, которое привело к парализации нижней части тела. Сколько человек убил майор на базе Форт-Худ Та бойня привела к тяжелым последствиям: погибли 13 человек, еще 32 получили серьезные увечья. Позже, на суде, Нидал не выразил ни малейшего раскаяния в содеянном. Он заявил, что действовал сознательно и «перешел на другую сторону», устроив джихад, якобы защищая братьев по вере от «незаконной войны», развязанной США. Тогда речь шла об иракской кампании, начатой в 2003 году Бушем-младшим. Хасана приговорили к высшей мере. Здание суда он покинул в инвалидном кресле и с того момента дожидался своей участи.

Фото: Uniformed Services University of the Health Sciences

Почему Нидала Хасана решили публично расстрелять Теперь дата последнего дня жизни Нидала известна: приговор приведут в исполнение 3 декабря. Убийцу ждет расстрел на том же месте, где было совершено преступление: в Форт-Худе. И впервые за 90 лет такая казнь в США будет публичной. Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X, соответствующее предложение внес глава военного ведомства Пит Хегсет, и оно получило одобрение президента Дональда Трампа. «Его расстреляет команда солдат. Как и должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди смогли это увидеть. Чтобы это было публично», — заявил военный министр в эфире телеканала Real America’s Voice. По его словам, формат приведения приговора в исполнение преследует назидательные цели.

Потому что люди должны понимать, что за подобные вещи наступают суровые последствия. Пит Хегсет

По информации Associated Press, Пентагон рассматривает возможность трансляции казни в прямом эфире, однако официального подтверждения этому не поступило.

Фото: U.S. Department of War

Первая публичная казнь со времен Второй мировой

Предстоящий расстрел Хасана называют беспрецедентным по нескольким причинам. Первая из них — публичные казни в США не проводили с 1936 года.

Тогда за изнасилование и ограбление пожилой женщины в Кентукки повесили афроамериканца Рейни Бетеа, напомнил CBS News. Приговор исполнили на рассвете на глазах у толпы численностью около 20 тысяч человек. Кроме того, смерть Нидала станет первой в стране военной казнью с 1961 года, когда за насилие над 11-летним ребенком повесили рядового Джона Беннета. Наконец, исполнение приговора именно путем расстрела произойдет в американской армии впервые с 1945-го — тогда казнили рядового Эдди Словика за дезертирстве во время Второй мировой войны. Трамп вернул расстрел в Вооруженные силы США В самом Техасе на сегодняшний день применяется один основной вид смертной казни — инъекция пентобарбитала, вызывающая глубокий сон и последующее угнетение жизненно важных центров мозга. В прошлом здесь прибегали и к другим методам: с 1819 по 1923 год — вешали, с 1924 по 1977 год — использовали электрический стул.

Фото: U.S. Department of War

Но для военных в США действует отдельная федеральная система правосудия, кардинально отличающаяся от законов конкретного штата. Раньше армейский регламент 190-55 предписывал для казней «гуманные» инъекции, однако в 2019 году этот пункт убрали из документов. Выбор метода оставили на усмотрение главы Пентагона. Поддержавший предложение Пита Хегсета о расстреле Трамп фактически вернул этот способ казни в Вооруженные силы США на официальном уровне. Указ американского президента Нидалу Хасану в камере зачитал комендант тюрьмы в сопровождении капеллана и адвоката. С того момента для преступника начался обратный отсчет.