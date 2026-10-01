Эстония запретила транзит российского зерна через свою территорию

Правительство Эстонии утвердило запрет на транзит российского зерна через территорию страны. Ограничения также распространяются на продукцию из Белоруссии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на эстонское правительство.

Соответствующее постановление кабинет министров одобрил 1 октября по предложению главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны. В пояснительной записке говорится, что ограничения на перемещение и транзит зерна вводятся на основании закона о международных санкциях.

Эстонские власти объяснили решение намерением оказать давление на Россию. Распространение аналогичных мер на Белоруссию в правительстве связали с ее поддержкой действий Москвы. При этом фактический транзит российского зерна через Эстонию к моменту введения запрета практически отсутствовал.

Ранее власти Эстонии обвинили Россию в причастности к поджогу военного завода в Таллине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления голословными и не имеющими под собой аргументации.