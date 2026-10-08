В аэропорту Эр-Рияда заметили дым над самолетом

В международном аэропорту Эр-Рияда заметили дым, поднимавшийся от стоявшего на земле самолета. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника агентства, воздушное судно, предположительно, находилось без пассажиров. Саудовские власти пока не подтвердили информацию об инциденте и не раскрыли его возможную причину.

При этом аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. В авиадиспетчерских службах Саудовской Аравии ТАСС уточнили, что вскоре после появления информации о дыме в аэропорт прибыл внутренний рейс из Даммама, а ранее несколько самолетов вылетели.

Днем ранее Саудовская Аравия сообщила о погибшем в результате удара по аэропорту Эр-Рияда. Еще два человека погибли при нападении на аэропорт Абхи на юго-западе страны.

Утром в четверг рейсы из Стамбула развернулись обратно над Саудовской Аравией.