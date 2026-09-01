Президент США Дональд Трамп заявил права на Луну. Свою позицию он выразил картинкой, размещенной в соцсети Truth Social .

Трамп опубликовал на своей странице в соцсети фотографию спутника Земли. Поверх фото он разместил запись: «Луна наша». В конце надписи — американский флаг.

Публикация собрала больше 5,8 тысячи лайков, около 1,3 тысячи человек сделали репост записи.

Страсть к переименованием всего в честь себя у Трампа давно. Ранее, выступая на форуме в Майами, президент США пошутил про заблокированный Ираном Ормузский пролив. Американский лидер назвал его «проливом Трампа», но потом поправил себя.

Ранее законодатели в США утвердили переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа. Российский блогер Артемий Лебедев отметил, что главное, чтобы «старому маразматичному деду было приятно». Он уверен, что позже все переименуют обратно.