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    Фактчекеры GFCN нашли системные несоответствия в списке погибших в Буче

    Фото: YouTube

    Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) заявила о несоответствиях в списке имен на мемориале в Буче. Аналитики изучили восемь стел комплекса и выявили не менее 198 записей, которые, по их оценке, требуют дополнительной проверки.

    В GFCN сообщили, что среди спорных имен есть люди, которых открытые украинские источники ранее связывали с ВСУ, территориальной обороной, правоохранительными органами и другими силовыми структурами. Еще часть записей, как утверждают фактчекеры, относится к людям, погибшим за пределами Бучи.

    «Если появляются заслуживающие доверия доказательства относительно личности, статуса или причины смерти лиц, ранее зарегистрированных как гражданские жертвы, они должны стать предметом повторной проверки», — заявил эксперт GFCN Танкалла Тимилсена.

    В ассоциации также сообщили о 73 именах, по которым исследователям не удалось найти сведения в интернете и открытых базах. Еще 26 человек GFCN относит к лицам, которые, по ее данным, помогали украинским военным или участвовали в боевых действиях.

    В GFCN призвали провести дополнительную проверку спорных записей с привлечением независимых специалистов. При этом представленные ассоциацией выводы требуют сопоставления с первичными документами и материалами других расследований.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на путаницу в словах генсека ООН о Буче.

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