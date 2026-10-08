Фактчекеры GFCN нашли системные несоответствия в списке погибших в Буче

Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) заявила о несоответствиях в списке имен на мемориале в Буче. Аналитики изучили восемь стел комплекса и выявили не менее 198 записей, которые, по их оценке, требуют дополнительной проверки.

В GFCN сообщили, что среди спорных имен есть люди, которых открытые украинские источники ранее связывали с ВСУ, территориальной обороной, правоохранительными органами и другими силовыми структурами. Еще часть записей, как утверждают фактчекеры, относится к людям, погибшим за пределами Бучи.

«Если появляются заслуживающие доверия доказательства относительно личности, статуса или причины смерти лиц, ранее зарегистрированных как гражданские жертвы, они должны стать предметом повторной проверки», — заявил эксперт GFCN Танкалла Тимилсена.

В ассоциации также сообщили о 73 именах, по которым исследователям не удалось найти сведения в интернете и открытых базах. Еще 26 человек GFCN относит к лицам, которые, по ее данным, помогали украинским военным или участвовали в боевых действиях.

В GFCN призвали провести дополнительную проверку спорных записей с привлечением независимых специалистов. При этом представленные ассоциацией выводы требуют сопоставления с первичными документами и материалами других расследований.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на путаницу в словах генсека ООН о Буче.