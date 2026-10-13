Трамп выступил с заявлением об Украине на митинге в Огайо

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован. Его слова привело РИА «Новости» .

По словам американского лидера, он ожидал, что этот конфликт окажется одним из самых простых для разрешения, однако этого не произошло. Тем не менее, как подчеркнул Трамп, он намерен добиться урегулирования.

«Я думал, что это будет один из самых простых конфликтов, но это не так», — сказал он на митинге в Огайо.

Ранее Трамп заявил, что заключить с Россией сделку о поставках дизельного топлива было верным решением.